Богота, , 04:55 — REGNUM В центральной части Колумбии при аварии на золотодобывающей шахте под землёй оказались заблокированы не менее 15 горняков. Об этом руководитель Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран 26 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Протокол по оказанию экстренной помощи активирован после аварии на золотодобывающей шахте, расположенной в муниципалитете Нейра, департамент Кальдас. По предварительным оценкам без вести пропали 15 горняков», — написал Дуран.

В настоящее время на месте аварии, которая предположительно произошла из-за схода оползня, работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, успехом завершилась операция по спасению четырёх горняков, оказавшихся под завалами в угледобывающей шахте в муниципалитете Кали на западе Колумбии.

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