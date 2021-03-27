Токио, , 03:35 — REGNUM Власти Японии рассчитывают из-за ситуации с COVID-19 вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады в Токио, непосредственно не связанных с участием в состязаниях. Об этом 27 марта сообщает агентство Kyodo.

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По предварительным оценкам, на Игры в Токио ожидается приезд около 90 тысяч иностранных гостей, включая 30 тысяч спортсменов, членов команд и обслуживающего персонала. В настоящее время власти Японии изучают возможность сократить общее число иностранных гостей в два раза за счёт тех из них, кто непосредственно не связан с участием спортсменов в соревнованиях.

Напомним, что ранее правительство Японии из-за коронавируса уже приняло решение отказаться от задействования на Олимпиаде в Токио иностранных волонтёров и запретило въезд в страну иностранных болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии попросили другие страны ввести ограничения на число участников в делегациях, сопровождающих атлетов и официальных лиц на Олимпиаду в Токио.

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