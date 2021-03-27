Пхеньян, , 03:37 — REGNUM Северная Корея осуществила последний запуск баллистических ракет в сторону Японского моря в целях самообороны на фоне проведения США и Южной Кореей совместных военных учений. Об этом со ссылкой на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоля 27 марта сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ли Бён Чхоль «Проведённый на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является… действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства»

По словам секретаря ТПК, в обстановке, когда Южная Корея и США «непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременное оружие», стране «пришлось собрать военную силу для надёжной защиты безопасности нашего государства».

Напомним, 25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По заявлению японских военных, ракеты преодолели расстояние около 450 километров и упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

26 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстановка на Корейском полуострове «в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных манёвров и осуществлением КНДР ракетных пусков».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США считает, что новый запуск Северной Кореей баллистических ракет дестабилизирует ситуацию в регионе и в мире в целом.

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