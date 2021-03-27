Киев, , 03:04 — REGNUM Полномасштабную войну на Украине может вызвать начавшееся противостояние между Россией и США. Об этом 26 марта в эфире канала «Первый независимый» заявил депутат Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.

По его мнению, прямого столкновения между этими государствами ждать не стоит, но их отношения могут отразиться на других регионах планеты, влючая Украину.

«Мы стоим на пороге огромного противостояния, нового витка холодной войны между США и теперь уже Россией и Китаем… А из истории я знаю, что если эти сверхдержавы, которые обладают ядерным оружием и никогда в принципе не будут друг с другом напрямую, значит где-то в мире происходят горячие точки. Горячей точкой, которой, я предполагаю, может стать Украина», — считает парламентарий.

Шевченко пояснил, что на Украине уже наблюдается вооруженный конфликт, который может значительно усугубиться.

«Я имею в виду, здесь и так уже есть у нас конфликт, но он может развернуться в полномасштабную войну. И меня это очень пугает и настораживает», — сказал депутат.

Парламентарий призвал украинское руководство вывести войска из Донбасса, поскольку недавнее обострение в Донбассе, по его мнению, может быть одним из проявлений нового витка холодной войны между сверхдержавами и Украину не следует втягивать в этот конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта военный аналитик и публицист Борис Рожин заявил, что на Украине возможна серьезная эскалация военного конфликта, за которой стоят США, желающие навредить России и ЕС.

26 марта глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук обвинил, в Россию в стремлении «уничтожить Украину» и попросил США и другие страны «остановить» РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук назвал способ «остановить Россию»