Москва, , 03:02 — REGNUM Вероятность вооруженного столкновения между Россией и Украиной в настоящее время превышает 90%, заявил лидер движения «Суть Времени», политолог Сергей Кургинян в своей статье «Предвоенная ситуация» для газеты «Суть Времени».

«Я убежден, что вероятность серьезных военных столкновений между Россией и бандеровской Украиной резко возросла. И что на сегодняшний день она превышает 90%», — заявил политолог.

При этом Кургинян уточнил, что в современном безумном мире невозможно сделать на 100% точный прогноз ситуации. Однако он выразил убежденность, что с очень высокой вероятностью Россия вступит в периферийную войну, навязанную Западом.

«Речь будет идти о периферийной войне. Которая, по видимости, будет русско-украинской», — подчеркнул Кургинян.

Он добавил, что все упования соотечественников на возможность мирного существования России и Запада в настоящее время являются иллюзиями. А опора на иллюзии в сложившейся ситуации может грозить ядерной войной.