Стокгольм, , 03:38 — REGNUM На чемпионате мира (ЧМ) по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, 26 марта выявили третий случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

В настоящее время заразившийся, имя которого не сообщается «из уважения к конфиденциальности», помещён в карантин. Контактировавшие с ним лица также были выявлены и изолированы.

Напомним, что ранее на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме, проходящем с 24 по 28 марта, уже было выявлено два случая заражения, первый — перед стартом турнира, второй — 25 марта. Организаторами была проведена работа по обеспечению безопасности других участников состязаний.

Как сообщало ИА REGNUM, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишина и Галлямов победили на ЧМ-2021 в соревнованиях спортивных пар