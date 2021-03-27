Сантьяго, , 02:17 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом нового типа — 7626, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что рекордный показатель по заболеваемости в Чили фиксируется уже второй раз за месяц. Всего с начала пандемии в республике выявили 962 321 случай заражения SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 выросло до 22 587 человек.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Чили распорядились ввести карантин в регионах, где зафиксированы высокие темпы распространения SARS-CoV-2. В частности, под карантин попадет и столичный регион Сантьяго.