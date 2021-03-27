Стокгольм, , 06:10 — REGNUM В последние дни распространение коронавирусной инфекция в столице Швеции вступило в фазу плато. Однако число «тяжелых» пациентов в Стокгольме по-прежнему растет. Об этом со ссылкой на заявления директор столичного депзрава Йохана Братта сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Число пациентов в столичных отделениях интенсивной терапии увеличилось на 80% менее чем за две недели.

Фаза плато, о которой в ходе пресс-конференции сообщил Братт, заключается в том, что в последние дни уровень распространения коронавируса не увеличился. Однако это не значит, что можно вздохнуть с облегчением.

«Плато также может означать, что скоро уровень распространения коронавируса продолжит расти. Это зависит от того, как мы будем вести себя дальше», — подчеркнул Братт.

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