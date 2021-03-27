Богота, , 02:02 — REGNUM На западе Колумбии при взрыве заминированного автомобиля у мэрии в муниципалитете Коринто (департамент Каука) получили ранение не менее 17 человек. Об этом 26 марта сообщает газета El Tiempo.

Сильный взрыв перед зданием мэрии Коринто произошёл около 15:30 по местному времени. По данным полиции, был взорван начинённый взрывчаткой автомобиль, который припарковали между мэрией и полицейским участком. Ранения различной степени тяжести в результате взрыва получили 17 человек. Два человека, наиболее пострадавших в результате взрыва, были переведены в больницу города Кали.

Отмечается, что большинство раненых являются чиновниками мэрии, хотя правоохранители считают, что целью нападения являлся именно полицейский участок. В настоящее время власти пытаются установить, какая из организаций стоит за атакой.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум четверо силовиков пострадали в результате нападения неизвестных на западе Колумбии.

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