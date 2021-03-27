Любляна, , 02:06 — REGNUM Премьер-министр Словении Янез Янса 26 марта поздравил Альбина Курти со вступлением на пост премьер-министра Косово и пожелал ему успехов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик обратился к Курти с письмом, в котором выразил убежденность в том, что дружеские отношения и партнерство между двумя странами будут укрепляться на благо их народов, и подчеркнул, что Косово «может рассчитывать на поддержку и помощь Косово в своем стремлении к европейской интеграции».

Янез отмети, что Словения уделяет особое внимание отношениям со странами Юго-Восточной Европы и следит за их прогрессом на пути европейской интеграции.

Напомним, правительство Альбина Курти получило поддержку 67 депутатов парламента из 120 22 марта и приступило к работе днем ранее.