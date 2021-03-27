Нью-Йорк, США, , 02:08 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли по итогу торгов 26 марта на фоне планов властей ускорить в стране вакцинацию от COVID-19. В лидерах роста — S&P 500 (1,66%), обновивший максимум.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones поднялся на 453,4 пункта (1,39%), до уровня 33 072,88 пункта. S&P 500 прибавил 65,02 пункта (1,66%), поднявшись до уровня 3974,54 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 161,04 пункта (1,24%), до уровня 13 138,72 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,17 (3,71%), до уровня $60,73 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США во второй половине торгов 25 марта переломили наметившийся в начале тренд на снижение и завершили день ростом.

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