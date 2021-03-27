Бразилиа, , 01:35 — REGNUM Новую вакцину от коронавирусной инфекции Versomune разработали специалисты университета Сан-Паулу бразильском в городе Рибейран-Прету. Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес 26 марта на пресс-конференции.

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На этот препарат была подана заявка в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) для начала клинических исследований. Понтес отметил, что правительство Бразилии выделило средства для привлечения 360 добровольцев к испытаниям вакцины.

За несколько часов до этого в Anvisa был также подан запрос о начале исследований другого препарата, созданного бразильским институтом Бутантан для вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Бразилии было выявлено 100 158 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является «рекордом» с начала пандемии.

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