Приштина, , 15:12 — REGNUM Депутат парламента Косово Васфие Красничи-Гудман, ставшая жертвой сексуального насилия со стороны сербских военнослужащих в годы Косовской войны, заявила 25 марта в эфире телепередачи Rubikon на телеканале KlanKosova, что большинство девушек и женщин, переживших насилие в годы Косовской войны, боится сообщить об этом из страха перед общественным обсуждением.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общепринятым в Косово и Албании является мнение о том, что в годы войны было изнасиловано около 20 тысяч албанок. По словам Красничи-Гудман, при этом лишь 2500−3000 из них рассказывают об этом. Многие женщины приходят к ней и говорят, что не готовы сообщать другим о том, что с ними произошло.

Депутат сообщила, что именно из страха перед общественным осуждением сама она 20 лет назад эмигрировала из Косово в США.

«Вне камер с жертвами обращаются иначе. Некоторые жертвы сталкиваются с плохим отношением со стороны многих людей, есть такие, которые были вынуждены развестись с мужем только из-за того, что захотели говорить».

По словам Красничи-Гудман, поддержка ее кандидатуры на пост депутата стала для нее неожиданной, поскольку она не продвигала свою кандидатуру и не принимала активного участия в предвыборной компании.

При этом Васфие заявила, что она готова «бросить в лицо Сербии преступления, совершенные в Косово, живым свидетельством которых она является», однако это зависит не от нее.

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