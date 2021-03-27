Багдад, , 00:51 — REGNUM В Ираке за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6490 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на иракской территории достигло 822 095. Также за 26 марта в республике скончались еще 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Ираке стали 14 157 человек.

В ведомстве предполагают, что рост заболеваемости в Ираке связан с несоблюдением гражданами предписанных санитарных требований. В связи с этим иракское министерство здравоохранения уже посоветовало правительству ужесточить ограничительные меры в стране.