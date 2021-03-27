27 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление политолога Александра Рара из Германии о том, что в Европе почти все считают, что Крым российский.

Артур Савин, , 09:42 — REGNUM Заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что в Европе практически все понимают, что Крым является частью России, и не верят в его «возвращение» Украине, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане поделились своими комментариями 27 марта в социальной сети Facebook.

Народное ополчение Крыма Александр Куликов © ИА REGNUM

«А им зачем в это верить или не верить? Об этом политолог не задумался?» — пишет пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением политолога. По их видению, ситуация с Крымом ясна всему цивилизованному миру, но Запад не готов признать полуостров российским, исходя из своих интересов, связанных с противостоянием России.

«И правильно делают, что не верят. Только вот стесняются вслух признаться. Такие вот они, стеснительные», — считает Раиса Д.

Некоторые комментаторы уверены, что если бы между Россией и Украиной был настоящий мир, то вопрос принадлежности территории уже давно бы не стоял, там бы спокойно сосуществовали как русские, так и украинцы, татары и другие многочисленные народы.

«Когда народы примирятся, возможно, он будет общий, а пока что только российский. Иначе был бы американский, наставили бы свои базы и держали бы всех в страхе. Это наша земля!» — поделилась своим мнением Лариса Я.

Часть выразила несогласие с позицией немецкого политолога. Граждане считают, что европейцам глубоко наплевать на всё, что связано с Украиной, Россией и Крымом. Граждане уверены, что Европа думает о том, что происходит внутри её стран.

«Европе пофиг, что там с Крымом. Она живёт своей собственной жизнью», — написала Оксана В.

Ряд людей выступили с критикой руководства России, которое до сих пор не решило проблему с тем, что российские компании не имеют своих представительств на территории Крыма. Граждане уверены, что это само по себе создаёт неудобную ситуацию.

«Как ни странно, но основания для подобных разговоров (возвращения) даёт сама кремлёвская власть. В Крыму до сих пор не работают государственные корпорации. Они (корпорации), оказывается, боятся санкций. Поэтому и цены сбивать там некому, и разговоры не прекращаются о возврате. А что, власть не может сменить руководителей тех же банков на тех, кто не боится? Элементарно же. Ну и? Чего стоим, кого ждём?» — задаётся вопросом Владимир З.

В целом большинство комментаторов выступили с жёсткой позицией, согласно которой принадлежность Крыма России больше не обсуждается, потому что полуостров вернулся в состав Российской Федерации навсегда.

«Россия никогда Крым не отдаст. После ельцинской ошибки будет беречь его в сотни раз зорче. Даже пальцем никому не дадим пошевелить в его сторону. Разнесём к чертям любого за него», — пишет Владимир Р.

Напомним, 26 марта немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире YouTube-канала Politwera, что в Европе практически все понимают, что Крым является частью России, и не верят в его «возвращение» Украине.