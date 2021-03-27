27 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили принятый на Украине документ из-за которого страна теперь считает Россию военным противником.

Артур Савин, , 09:44 — REGNUM Утверждение стратегии безопасности Украины, согласно которой отныне Россия признаётся военным противником страны, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 марта в социальной сети Facebook.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И что теперь?! С бубнами, плясками и бандуристами попрут на линию госграницы? Welcome!» — написал Andrey S.

Многие пользователи оказались в негодовании по поводу принятого на Украине документа. Граждане отметили, что вместо того, чтобы объявлять кого-либо врагом, руководству страны следовало бы поправить дела в экономике.

«Проблем, видимо уже нет?! А тем временем: «Ввоз картофеля на Украину из других стран достиг максимальных объемов в последние 2 года. Аналитики подсчитали, что за 8 месяцев сезона 2020−2021 Украина импортировала 110 тыс. тонн. Кроме того, украинский экспорт зерновых культур в январе 2021 года сократился более чем вдвое — на 53% — по сравнению с январем прошлого года». И это только малая часть «достижений» экономики. Но, это ерунда, ведь воевать — это наше всё!» — поделилась Ирина О.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что подобные определения не принесут народу Украины пользы, а скорее наоборот, лишь приведут к эскалации конфликта на востоке страны, а также приведут к окончательному краху на экономическом фронте.

«Такая глупость приведёт только к еще большим проблемам на Украине. Он актёр, а не государственный деятель», — считает Эрнесто Р.

Часть людей выразила уверенность, что решение объявить Россию военным противником означает лишь одно — сигнал о неминуемом начале скорой войны. Граждане считают, что такие решения не могут быть приняты без последствий и не иметь при этом конкретных задач.

«Фактически одна из сопредельных сторон с Россией объявила официально о начале подготовки войны с ней. Документ принят на государственном уровне и фактически все отношения Украины с Россией должны ему соответствовать, включая внутреннюю оборонную промышленность и все внешние отношения. Как в «старые» времена между двумя «джентльменами» перчатка брошена перед дуэлью и вопрос времени, когда она состоится», — пишет Юрий Г.

Другие же, наоборот, не восприняли документ всерьёз. Граждане указали на то, что это якобы просто очередное смешное решение украинской власти.

«Много о себе понимает великое государство. Смешат и смешат, неугомонные», — написала Эльмира Г.

Нашлись и те, кто призвал не реагировать на подобные решения со стороны Украины. По их видению, власти страны лишь имитируют деятельность и реальных оснований ожидать столкновений между войсками Российской Федерации и Украины не стоит.

«А чего волноваться? Это просто формализация своей никчемной позиции, нам так вообще, я думаю, параллельно, что они там признали. Хуже, по крайней мере, не стало», — поделился своим мнением Вячеслав К.

Напомним, 26 марта руководство Украины приняло стратегию безопасности страны — документ, согласно которому Россия отныне признаётся военным противником.