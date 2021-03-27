Оттава, , 07:47 — REGNUM Канадская криптовалютная фирма DMG Blockchain Solutions и британская Argo Blockchain запустят первый в мире пул для майнинга биткоинов с использованием чистой энергии. Об этом 26 марта сообщает Business Insider.

Известно, что пул под названием Terra Pool будет, первое время, состоять из мощностей DMG и Argo, которые используют электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанциями.

Инициатива компаний происходит на фоне того, как общество осуждает использование криптовалюты за огромный расход энергии, необходимый для ее добычи.

«Переход к «зелёной» криптовалюте станет важным шагом на пути к защите планеты для будущих поколений», — сообщил генеральный директор Argo Blockchain Питер Уолл и выразил надежду, что и другие компании последуют его примеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследователи из Гавайского университета в Маноа (США) пришли к заключению, что в результате добычи криптовалют температура воздуха на планете за двадцать лет поднимется на 2 °C.

Организация «Христианская помощь» опубликовала доклад, согласно данным которого повышение температуры более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем вызовет повышение уровня моря по меньшей мере на 40 см, что может привести к затоплению Лондона.