Подгорица, , 00:05 — REGNUM Правительство Черногории 26 марта сформировало Совет по НАТО как консультативный орган, который возглавит премьер-министр этой страны Здравко Кривокапич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Задачами совета являются рассмотрение, выдвижение предложений и координация политической, военной, правовой, финансовой и иной профессиональной деятельности государственных органов республики Черногория как члена НАТО.

Заместителем председателя Совета станет вице-председатель правительства Черногории Дритан Абазович.

В состав совета войдут 13 членов, а также министр иностранных дел Джордже Радулович, министр обороны Оливера Иньяц, министр внутренних дел Сергей Секулович, министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич, министр государственного управления, цифрового общества и средств массовой информации Тамара Срзентич, начальник генерального штаба армии Черногории, председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич, национальный координатор НАТО, советник президента правительства по внешней политике, советник вице-председателя правительства по внешней политике, советник президента Черногории.

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