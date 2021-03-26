Киев, , 23:43 — REGNUM Россию смогут остановить только США в её стремлении «уничтожить Украину», заявил 26 марта глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук в эфире на телеканала «Украина».

Он заявил, что Россия всегда будет рассматривать Украину как часть своих стратегических интересов. Украинский деятель сказал, что Россия будет выдвигать «и другие территориальные претензии».

Бывший украинский президент заявил, что Россия «хочет уничтожить Украину». По его словам, Россия виновата в том, что около посёлка Шумы погибли военнослужащие, поэтому против России должны быть приняты различные меры — возможно, новые санкции.

Он добавил, что обращается к Вашингтону, а также к другим членам мирового сообщества — чтобы «к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие».

Кравчук «Только таким способом можно остановить Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обвинили ДНР в том, что защитники республики в ходе обстрела под Шумами убили четверых и ранили двоих украинских боевиков. Народная милиция опровергла эти обвинения, рассказав о перехваченных переговорах украинцев и взрывах мин на позициях ВСУ.

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