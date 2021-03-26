Москва, , 23:43 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 39 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 26 марта официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Сообщается также, что в течение недели было зафиксировано два иностранных разведывательных беспилотника, приближавшихся к российским границам.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.