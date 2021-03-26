Женева, Швейцария, , 23:30 — REGNUM Белоруссия не сможет принять участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, поскольку не смогла предоставить песню, соответствующую условиям конкурса. Об этом сообщили 26 марта в Европейском вещательном союзе (EBU).

Ранее организаторы «Евровидения» усмотрели политический подтекст в песне «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы 3Места» и предложили привести композицию в соответствие с требованиями конкурса, или заменить её на другую.

В распространённом сегодня заявлении указывается, что EBU и руководящий совет «Евровидения» внимательно изучили новую заявку Белоруссии и «пришли к выводу, что она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется кем-либо в качестве инструмента и не дискредитируется».

«Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить подобающую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе «Евровидение» в мае», — говорится в сообщении.

Напомним, финал песенного конкурса «Евровидение-2021» будет проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме.