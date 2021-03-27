Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram в пятницу, 26 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 22:34 по московскому времени. Большинство жалоб (71%) связано с проблемами при просмотре новостной ленты и размещении публикаций. Ещё 15% относятся к сбоям авторизации, а 12% к работе веб-сайта.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей из США, а также России и ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Польше и Германии.

Напомним, что похожий сбой в работе Instagram наблюдался 24 марта.