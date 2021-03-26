Сан-Паулу, Бразилия, , 23:03 — REGNUM Сегодня, 26 марта, «Сан-Паулу» на своем официальном сайте объявил о трансфере бывшего форварда миланского «Интера» и сборной Италии Эдера. Контракт с 34-летним футболистом подписан до 31 декабря 2022 года.

Ранее итальянец защищал цвета китайского «Цзянсу Сунин», а также примерял футболки «Крисиуму», «Эмполи», «Брешии», «Фрозиноне», «Везены», но главного успеха добился в составах «Сампдории» и «Интера».

В 2020 году он стал чемпионом Китая, проведя в том розыгрыше 20 матчей, в которых забил 9 мячей.