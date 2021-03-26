Санкт-Петербург, , 22:58 — REGNUM Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после поражения в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА. Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 4:0, что определило их победителями серии.

«Мы отыграли весь чемпионат неплохо, но в плей-офф игра не получалась. Первую сыграли хорошо, а потом что-то не пошло. Ребята все хотели выиграть. Старались, бились. Сегодня нахватали удалений. Так бывает в спорте», — приводит слова специалиста пресс-служба «Динамо».