Донецк, , 22:56 — REGNUM Украинские боевики погибли не в результате обстрела со стороны военнослужащих ДНР, которого не было: они подорвались на своих минах. Соответствующее заявление опубликовало управление Народной милиции ДНР 26 марта.

Комментируя заявление украинской стороны о том, что четверо военных ВСУ погибли и двое получила ранения в результате минометного обстрела со стороны ДНР на позициях в районе населённого пункта Шумы, донецкое оборонное ведомство заявило, что в указанном районе подразделения Народной милиции республики «не выполняли никаких огневых задач».

При этом НМ ДНР зафиксировала примерно в 5 часов вечера два взрыва с небольшим интервалом в районе Шумов — взрывы, какие бывают при срабатывании минно-взрывных устройств.

В радиоэфире переговоров ВСУ звучали запросы об эвакуации раненых, которые подорвались при перемещении между украинскими позициями. Кроме того, судя по переговорам по рации, погибшие и раненые появились среди выдвинувшихся на помощь раненым.

Народная милиция ДНР сделала вывод, что из-за халатности своих командиров ВСУ в очередной раз понесли потери от подрывов на минно-взрывных заграждениях. Чтобы скрыть этот факт, украинская сторона обвинила защитников ДНР в обстреле, которого не было.

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