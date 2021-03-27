Ярослав Чингаев,
27 марта 2021, 14:36 — REGNUM После распада СССР заводам, фабрикам, комбинатам Москвы пришлось принять новые экономические условия страны. Часть промышленных предприятий закрылась из-за нерентабельности, часть переехала за границы города. После закрытия остались пустующие здания и территории. Судьба промышленных зон складывается по-разному, одни используются как городские центры искусства и дизайна. Здания на этих предприятиях оставляют в том виде, который они имели. Некоторым зданиям присвоен статус исторических памятников. Другие промышленные зоны превращают в бизнес-кварталы. На таких территориях либо оставляют старые здания, либо строят новые, но делают их похожими на старые. А третьи территории очищают от старых заводских сооружений и строят современные жилые комплексы. В этом фоторепортаже ИА REGNUM рассказывает о бывших промышленных зонах Москвы, ставших центрами искусства и дизайна.
Этот центр — кластер, который объединяет людей творческих профессий — художников, дизайнеров, архитекторов, а также поставщиков мебели и отделочных материалов. Его территорию занимают дизайнерские студии, кафе, рестораны, фотостудии, Британская высшая школа дизайна и два выставочных зала. Artplay располагается на территории бывшей промзоны в районе Курского вокзала.
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Розовый Давид с веслом. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Арт-комозиция. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Скульптура Давида. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Скульптура Полет. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Граффити. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Скульптура. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Циферблат манометра. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Развитие этой территории как промышленной началось до Октябрьской революции 1917 года. В 1886 году Федор Гекенталь открыл несколько заводов, в том числе фабрику манометров. Вскоре производство переехало в Сыромятники — историческую местность на территории современного Басманного района Москвы. А в 1920 году, после национализации, предприятие стало называться Московским приборостроительным заводом «Манометр». В наше время завод «Манометр» находится в городе Энгельс, а с 2008 года на его территории в Москве обосновался центр дизайна Artplay.
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мозаика. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Стрит-арт. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Список резидентов Artplay. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Трамвайный тоннель. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Винзавод — частный кластер современного искусства. На его территории проходят выставки современного искусства, модные показы и театральные постановки. На Винзаводе находятся магазины, шоу-румы, мастерские художников, кафе, рестораны. Центр расположен недалеко от Artplay у Курского вокзала.
Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Памятная табличка на стене центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Скульптура в окне Центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парковка Центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пиво на этой территории производят с начала XIX века. А в 1855 году завод стал называться «Московская Бавария». В 1889 году купцами Травниковыми здесь основан Московский комбинат виноградных и десертных вин. Этот комбинат продолжал работать после Октябрьской революции 1917 года. После развала СССР в 2001 году комбинат признан банкротом. В 2004 году на этой территории открылся центр современного искусства Винзавод.
Скульптура во дворе Центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Граффити на стоянке автомобилей. Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Хлебозавод — это пространство для прогулок, покупок и отдыха, которое находится в Бутырском районе Москвы. На его территории есть кафе, магазины и мастерские.
Вход в Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Двор Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка на улице. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Стрит-арт. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Корпуса Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Уличная инсталляция. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Советские весы. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В 1934 году на этой территории было создано предприятие по изготовлению хлеба — хлебозавод №9. Этот хлебокомбинат был полностью автоматизированным в Советском Союзе. После 1991 года Хлебозавод проработал до 2000-х. В 2015 году было открыто новое общественное пространство Хлебозавод №9.
Двор Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Двор Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фотозона. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Стрит-арт. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Стрит-арт. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Тематическая инсталляция. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Здание Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Здание Общественного пространства Хлебозавод 9 является памятником конструктивизма. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Арт-елка перед зданием Хлебозавода. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Портрет Маяковского. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Бойлерная. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Флакон — культурный центр, городской квартал искусства, торгово-выставочный дизайнерский комплекс. Расположен он через дорогу от Хлебозавода №9 в Бутырском районе Москвы. Арендаторы сами создают концепцию своих пространств и помещений, поэтому во Флаконе нет единой концепции дизайна. На территории Флакона находятся магазины, кафе, лофты, площадки под открытым небом и пространство в стиле крыш Нью-Йорка. Фестивали, кино-ночи, мастер-классы, лекции — проходят в этом творческом комплексе.
Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Часть стены. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Баскетбольная площадка. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Баскетбольная площадка. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кофейные столики. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Печка одного из кафе. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Наблюдатели. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Уличное оформление. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В 1843 году два француза Альфонс Ралле и Фредерик Дютфуа основали в Москве свою парфюмерную фабрику «А.Ралле и Ко». Для французских духов нужна была соответствующая упаковка — так и появился хрустально-стекольный завод, который Дютфуа построил в Бутырской слободе в 1865 году. В советское время предприятие получило название Хрустальный завод им. Калинина. После распада СССР в 1991 году завод был на грани банкротства. Французская парфюмерная компания «Comptoir de Parfum» организовала совместное предприятие с хрустальным заводом. Прибыли не получилось, поэтому в 2005 году завод был продан. Новые владельцы в 2009 году открыли Дизайн-завод Флакон.
Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Посетительница Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Двор Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Часть стены с граффити. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Стрит-арт. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Уличная инсталляция. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дворы Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
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