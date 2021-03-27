27 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Ярослав Чингаев, , 14:36 — REGNUM После распада СССР заводам, фабрикам, комбинатам Москвы пришлось принять новые экономические условия страны. Часть промышленных предприятий закрылась из-за нерентабельности, часть переехала за границы города. После закрытия остались пустующие здания и территории. Судьба промышленных зон складывается по-разному, одни используются как городские центры искусства и дизайна. Здания на этих предприятиях оставляют в том виде, который они имели. Некоторым зданиям присвоен статус исторических памятников. Другие промышленные зоны превращают в бизнес-кварталы. На таких территориях либо оставляют старые здания, либо строят новые, но делают их похожими на старые. А третьи территории очищают от старых заводских сооружений и строят современные жилые комплексы. В этом фоторепортаже ИА REGNUM рассказывает о бывших промышленных зонах Москвы, ставших центрами искусства и дизайна.

Центр дизайна Artplay

Этот центр — кластер, который объединяет людей творческих профессий — художников, дизайнеров, архитекторов, а также поставщиков мебели и отделочных материалов. Его территорию занимают дизайнерские студии, кафе, рестораны, фотостудии, Британская высшая школа дизайна и два выставочных зала. Artplay располагается на территории бывшей промзоны в районе Курского вокзала.

Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Розовый Давид с веслом. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Арт-комозиция. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптура Давида. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Скульптура Полет. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Граффити. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптура. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Циферблат манометра. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Развитие этой территории как промышленной началось до Октябрьской революции 1917 года. В 1886 году Федор Гекенталь открыл несколько заводов, в том числе фабрику манометров. Вскоре производство переехало в Сыромятники — историческую местность на территории современного Басманного района Москвы. А в 1920 году, после национализации, предприятие стало называться Московским приборостроительным заводом «Манометр». В наше время завод «Манометр» находится в городе Энгельс, а с 2008 года на его территории в Москве обосновался центр дизайна Artplay.

Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мозаика. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стрит-арт. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Список резидентов Artplay. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Трамвайный тоннель. Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр современного искусства Винзавод

Винзавод — частный кластер современного искусства. На его территории проходят выставки современного искусства, модные показы и театральные постановки. На Винзаводе находятся магазины, шоу-румы, мастерские художников, кафе, рестораны. Центр расположен недалеко от Artplay у Курского вокзала.

Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Памятная табличка на стене центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптура в окне Центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Парковка Центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пиво на этой территории производят с начала XIX века. А в 1855 году завод стал называться «Московская Бавария». В 1889 году купцами Травниковыми здесь основан Московский комбинат виноградных и десертных вин. Этот комбинат продолжал работать после Октябрьской революции 1917 года. После развала СССР в 2001 году комбинат признан банкротом. В 2004 году на этой территории открылся центр современного искусства Винзавод.

Скульптура во дворе Центра современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Граффити на стоянке автомобилей. Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр современного искусства Винзавод. Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Общественное пространство Хлебозавод №9

Хлебозавод — это пространство для прогулок, покупок и отдыха, которое находится в Бутырском районе Москвы. На его территории есть кафе, магазины и мастерские.

Вход в Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Двор Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка на улице. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стрит-арт. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Корпуса Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уличная инсталляция. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Советские весы. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1934 году на этой территории было создано предприятие по изготовлению хлеба — хлебозавод №9. Этот хлебокомбинат был полностью автоматизированным в Советском Союзе. После 1991 года Хлебозавод проработал до 2000-х. В 2015 году было открыто новое общественное пространство Хлебозавод №9.

Двор Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Двор Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фотозона. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стрит-арт. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Стрит-арт. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тематическая инсталляция. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Здание Общественного пространства Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Здание Общественного пространства Хлебозавод 9 является памятником конструктивизма. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Арт-елка перед зданием Хлебозавода. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет Маяковского. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бойлерная. Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Общественное пространство Хлебозавод 9. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дизайн-завод Флакон

Флакон — культурный центр, городской квартал искусства, торгово-выставочный дизайнерский комплекс. Расположен он через дорогу от Хлебозавода №9 в Бутырском районе Москвы. Арендаторы сами создают концепцию своих пространств и помещений, поэтому во Флаконе нет единой концепции дизайна. На территории Флакона находятся магазины, кафе, лофты, площадки под открытым небом и пространство в стиле крыш Нью-Йорка. Фестивали, кино-ночи, мастер-классы, лекции — проходят в этом творческом комплексе.

Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Часть стены. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Баскетбольная площадка. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Баскетбольная площадка. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кофейные столики. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Печка одного из кафе. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Наблюдатели. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уличное оформление. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1843 году два француза Альфонс Ралле и Фредерик Дютфуа основали в Москве свою парфюмерную фабрику «А.Ралле и Ко». Для французских духов нужна была соответствующая упаковка — так и появился хрустально-стекольный завод, который Дютфуа построил в Бутырской слободе в 1865 году. В советское время предприятие получило название Хрустальный завод им. Калинина. После распада СССР в 1991 году завод был на грани банкротства. Французская парфюмерная компания «Comptoir de Parfum» организовала совместное предприятие с хрустальным заводом. Прибыли не получилось, поэтому в 2005 году завод был продан. Новые владельцы в 2009 году открыли Дизайн-завод Флакон.

Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Посетительница Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Двор Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Часть стены с граффити. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Стрит-арт. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уличная инсталляция. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Дворы Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный заводи им. Калинина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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