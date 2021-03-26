Галина Смирнова, 26 марта 2021, 23:49 — REGNUM Буквально недавно — 17 марта — «Российская газета» сообщила о том, что Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне, но при этом полученный доступ не затронет добросовестных граждан. По новым правилам, как сообщало издание, ФНС сможет запрашивать у кредитных учреждений копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Ответ на запрос банки должны будут предоставить в течение трех дней со дня получения запроса. Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период. Таким образом, уточняет газета, в службе рассчитывают повысить эффективность риск-ориентированного подхода при проведении контроля. В налоговой службе также отметили, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц.
Между тем, заметим, на самом деле, так называемые новые правила не такие уж и новые, разве что предполагают возможность истребовать более детальные, конкретные документы, так как прежние правила, в соответствии с которыми банки также предоставляли налоговым органам сведения, в принципе содержали сведения о паспортных данных тех же владельцев банковских счетов. Собственно, короткой строкой газета и отмечает, что и раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков в рамках проверок, а режим получения вышеперечисленных сведений останется прежним: только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок. Добавим также и то, что в августе прошлого года в интернет-пространстве были единичные упоминания, причем размещенные налоговиками Ставропольского края, о том, что теперь информация о наличии банковских счетов физлиц отражается в их «личных кабинетах налогоплательщиков». «Сведения о банковских счетах» размещаются в разделе «Профиль» налогоплательщика. В данном разделе указаны: наименования банков, номера банковских счетов, даты их открытия/закрытия и виды таких счетов: накопительные или текущие, к которым, например, могут быть привязаны пластиковые карты. Код валюты счета (вклада), несмотря на наличие у банков в соответствии с приказом ФНС обязанности его передавать, в личном кабинете налогоплательщика не отражается. Как и не указываются суммы средств, размещаемые на счетах. Под «сведениями о банковских счетах» есть небольшое примечание, в котором ФНС обращает внимание налогоплательщиков на то, что «сведения о счетах (вкладах) физических лиц передаются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают».
Так что по сути, так сказать, сегодняшний доступ ФНС к банковской тайне существует уже давно. Поэтому утверждать и связывать этот факт именно с сегодняшним ростом интереса государства к доходам и расходам граждан или бизнеса, не приходится. Сейчас лишь один свежий приказ ФНС
К слову, если обратиться к судебной практике, то она отчетливо демонстрирует то, что если ФНС необходимо будет добыть банковские сведения, то служба их добудет, при этом банковская тайна в этом случае сменяется тайной налоговой. Так, например, еще в далеком 2011 году было постановление Президиума ВАС РФ от 18 октября 2011 года № 5355/11, которым оставлялось без изменения постановление арбитражного апелляционного суда, в свою очередь которым решение одной из межрегиональных налоговых инспекций, привлекшей к ответственности в виде штрафа один из банков, было признано недействительным. Речь шла о том, что налоговая инспекция в рамках проверки одного налогоплательщика (организации) требовала от банка предоставить документы, в том числе и по другой организации, являющейся подрядчиком (контрагентом) проверяемого налогоплательщика. Банк же в предоставлении налоговикам сведений по контрагенту отказал и Высший арбитражный суд в итоге указал на отсутствие в действиях банка состава правонарушения. С тех пор утекло много воды, собственно, как мы знаем, утекло и много денег в те же офшоры. Теперь же банки обязаны по требованию налоговых органов в рамках проводимых проверок (!), предоставлять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) иностранных организаций, реорганизованных или ликвидированных организаций, если указанные организации являлись участниками сделки (операции) и (или) совокупности сделок (операций) с лицом, в отношении которого проводится налоговая проверка либо у которого истребуются документы (информация). Причем этот абзац был введен в действии еще Федеральным законом
Позднее также в решении ФНС от 12 апреля 2018 года № СА-4−9/7037@ «О правомерности отказа в представлении Банком документов и информации в отношении контрагентов по требованиям налогового органа», в котором указывалось, что некое АО обратилось с жалобой на решения Межрегиональной инспекции ФНС о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом РФ, где речь также шла об отказе банка предоставлять сведения, в частности, по контрагентам проверяемой организации, Федеральная налоговая служба, указывая на правомерность такого решения, в том числе отмечала, что «согласно пункту 7 постановления Пленума ВАС РФ
Что же касается данных, размещаемых в «личных налоговых кабинетах», где концентрируются личные данные о доходах, имуществе и банковских счетах, то еще раз заметим, размещаются лишь данные о банках и номерах счетов, открытых или закрытых в конкретные даты. Сведений о суммах денежных средств, размещаемых на этих счетах, или иных активах, в этих данных не отражается. Более того, как следует из законодательства, доступ к сведениям о тех же остатках на счетах налоговые органы могут получать только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС в рамках проверок. Пока у налогоплательщиков, судя по разговорам в форумах на интернет-площадках, чаще возникает недоумение о наличии каких-то у них застарелых банковских счетов, о которых и думать, и помнить забыли. Некоторые интернет-пользователи и вовсе удивляются, откуда у них столько счетов. Кто-то даже предположил, что менеджеры банков сами открывали счета клиентам ради бонусов за выпуск карт. Кто-то готов бежать в указанные в налоговом кабинете банки наводить порядок — закрывать неиспользуемые счета. Кстати, ФНС тоже обращает внимание налогоплательщиков на то, что в случае отсутствия сведений о счете, либо несоответствия информации о счете с имеющейся у вас, необходимо обращаться непосредственно в банк. Вопросами по поводу утечки в открытый доступ или в руки мошенников из личных кабинетов ФНС размещаемых данных, интернет-пользователи не задаются. Возможно потому, что данных о располагаемых на счетах суммах в личных кабинетах и не указывается, как и не владеют ими налоговые органы, за исключением отдельных вышеописанных случаев.