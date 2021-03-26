26 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 23:49 — REGNUM Буквально недавно — 17 марта — «Российская газета» сообщила о том, что Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне, но при этом полученный доступ не затронет добросовестных граждан. По новым правилам, как сообщало издание, ФНС сможет запрашивать у кредитных учреждений копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Ответ на запрос банки должны будут предоставить в течение трех дней со дня получения запроса. Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период. Таким образом, уточняет газета, в службе рассчитывают повысить эффективность риск-ориентированного подхода при проведении контроля. В налоговой службе также отметили, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542 Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем, заметим, на самом деле, так называемые новые правила не такие уж и новые, разве что предполагают возможность истребовать более детальные, конкретные документы, так как прежние правила, в соответствии с которыми банки также предоставляли налоговым органам сведения, в принципе содержали сведения о паспортных данных тех же владельцев банковских счетов. Собственно, короткой строкой газета и отмечает, что и раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков в рамках проверок, а режим получения вышеперечисленных сведений останется прежним: только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок. Добавим также и то, что в августе прошлого года в интернет-пространстве были единичные упоминания, причем размещенные налоговиками Ставропольского края, о том, что теперь информация о наличии банковских счетов физлиц отражается в их «личных кабинетах налогоплательщиков». «Сведения о банковских счетах» размещаются в разделе «Профиль» налогоплательщика. В данном разделе указаны: наименования банков, номера банковских счетов, даты их открытия/закрытия и виды таких счетов: накопительные или текущие, к которым, например, могут быть привязаны пластиковые карты. Код валюты счета (вклада), несмотря на наличие у банков в соответствии с приказом ФНС обязанности его передавать, в личном кабинете налогоплательщика не отражается. Как и не указываются суммы средств, размещаемые на счетах. Под «сведениями о банковских счетах» есть небольшое примечание, в котором ФНС обращает внимание налогоплательщиков на то, что «сведения о счетах (вкладах) физических лиц передаются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают».

Так что по сути, так сказать, сегодняшний доступ ФНС к банковской тайне существует уже давно. Поэтому утверждать и связывать этот факт именно с сегодняшним ростом интереса государства к доходам и расходам граждан или бизнеса, не приходится. Сейчас лишь один свежий приказ ФНС от 28.05.2020 № ЕД-7−14/354@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 11 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме», зарегистрированный Минюстом России 3 июля 2020 г. № 58 831 и вступивший в силу с 6 января 2021 года, сменил ранее действовавший приказ ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7−14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа». По большому счету суть этих приказов осталась прежней. И, как и отмечает ФНС, добросовестным налогоплательщикам, не участвующим в сомнительных схемах, например, по выводу средств или уходу от налогов через цепочку посредников, ничто не угрожает. Ну а, если уж у ФНС появятся подозрения по тем или иным лицам, то банки вряд ли смогут отказать в получении полной истребуемой службой информации, что, судя по всему, наделяет налоговые органы некими дополнительными функциями, ранее присущими только специальным силовым подразделениям, противостоящих экономическим преступлениям. Ну, а иначе же, без получения таких функций, невозможно эффективно и своевременно взыскивать полагающиеся к уплате налоги.

К слову, если обратиться к судебной практике, то она отчетливо демонстрирует то, что если ФНС необходимо будет добыть банковские сведения, то служба их добудет, при этом банковская тайна в этом случае сменяется тайной налоговой. Так, например, еще в далеком 2011 году было постановление Президиума ВАС РФ от 18 октября 2011 года № 5355/11, которым оставлялось без изменения постановление арбитражного апелляционного суда, в свою очередь которым решение одной из межрегиональных налоговых инспекций, привлекшей к ответственности в виде штрафа один из банков, было признано недействительным. Речь шла о том, что налоговая инспекция в рамках проверки одного налогоплательщика (организации) требовала от банка предоставить документы, в том числе и по другой организации, являющейся подрядчиком (контрагентом) проверяемого налогоплательщика. Банк же в предоставлении налоговикам сведений по контрагенту отказал и Высший арбитражный суд в итоге указал на отсутствие в действиях банка состава правонарушения. С тех пор утекло много воды, собственно, как мы знаем, утекло и много денег в те же офшоры. Теперь же банки обязаны по требованию налоговых органов в рамках проводимых проверок (!), предоставлять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) иностранных организаций, реорганизованных или ликвидированных организаций, если указанные организации являлись участниками сделки (операции) и (или) совокупности сделок (операций) с лицом, в отношении которого проводится налоговая проверка либо у которого истребуются документы (информация). Причем этот абзац был введен в действии еще Федеральным законом от 03.07.2016 № 240-ФЗ.

Позднее также в решении ФНС от 12 апреля 2018 года № СА-4−9/7037@ «О правомерности отказа в представлении Банком документов и информации в отношении контрагентов по требованиям налогового органа», в котором указывалось, что некое АО обратилось с жалобой на решения Межрегиональной инспекции ФНС о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом РФ, где речь также шла об отказе банка предоставлять сведения, в частности, по контрагентам проверяемой организации, Федеральная налоговая служба, указывая на правомерность такого решения, в том числе отмечала, что «согласно пункту 7 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел, связанных с оспариванием банками действий налоговых органов по истребованию документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, необходимо учитывать, что возложение Кодексом на банки специальных обязанностей в связи с их особым статусом в системе безналичных расчетов не освобождает названные организации от выполнения иных обязанностей, которые предусмотрены Кодексом для всех организаций, в том числе обязанностей, вытекающих из положений статьи 93.1 Кодекса». Так же в указанном решении ФНС сообщалось, что в соответствии с пунктом 1 статьи 102 Кодекса налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключением сведений, перечисленных в данном пункте. В свою очередь, из пункта 2 статьи 102 Кодекса следует, что налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами внутренних дел, следственными органами, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. «Таким образом, согласно статье 102 Кодекса полученные сведения о налогоплательщике, в том числе от Банка, являются налоговой тайной, не подлежат разглашению, имеют специальный режим хранения и доступа», — следует из материалов решения ФНС от 12 апреля 2018 года № СА-4−9/7037@. Это к слову о том, как банковская тайна получает статус другой тайны — налоговой.

Что же касается данных, размещаемых в «личных налоговых кабинетах», где концентрируются личные данные о доходах, имуществе и банковских счетах, то еще раз заметим, размещаются лишь данные о банках и номерах счетов, открытых или закрытых в конкретные даты. Сведений о суммах денежных средств, размещаемых на этих счетах, или иных активах, в этих данных не отражается. Более того, как следует из законодательства, доступ к сведениям о тех же остатках на счетах налоговые органы могут получать только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС в рамках проверок. Пока у налогоплательщиков, судя по разговорам в форумах на интернет-площадках, чаще возникает недоумение о наличии каких-то у них застарелых банковских счетов, о которых и думать, и помнить забыли. Некоторые интернет-пользователи и вовсе удивляются, откуда у них столько счетов. Кто-то даже предположил, что менеджеры банков сами открывали счета клиентам ради бонусов за выпуск карт. Кто-то готов бежать в указанные в налоговом кабинете банки наводить порядок — закрывать неиспользуемые счета. Кстати, ФНС тоже обращает внимание налогоплательщиков на то, что в случае отсутствия сведений о счете, либо несоответствия информации о счете с имеющейся у вас, необходимо обращаться непосредственно в банк. Вопросами по поводу утечки в открытый доступ или в руки мошенников из личных кабинетов ФНС размещаемых данных, интернет-пользователи не задаются. Возможно потому, что данных о располагаемых на счетах суммах в личных кабинетах и не указывается, как и не владеют ими налоговые органы, за исключением отдельных вышеописанных случаев.