Прага, , 22:48 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за пандемии коронавируса, продлён ещё на две недели — до 11 апреля. Соответствующее решение одобрила большинством голосов нижняя палата парламента страны.

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Режим ЧС был объявлен в Чехии в октябре 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. Правительство страны настаивало на его продлении ещё на один месяц, однако против этого в парламенте выступили оппозиционные партии.

Ситуация с коронавирусом в Чехии является одной из наиболее сложных в Евросоюзе. Страна занимает второе место в ЕС после Эстонии по приросту инфицированных в пересчёте на количество населения.

Согласно последним официальным данным, в Чехии выявлено уже более 1,5 млн носителей коронавируса при общем населении в 10,7 млн человек, более 25 тысяч заболевших COVID-19 скончались.