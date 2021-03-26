Донецк, , 22:39 — REGNUM Два обстрела территории ДНР со стороны ВСУ зафиксированы сегодня, 26 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что в 16:05 мск украинские боевики обстреляли посёлок шахты 6/7 на западе Горловки, а в 16:25 — район села Минеральное возле Ясиноватой. Обстрел ВСУ вели из гранатомёт и стрелкового оружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта ВСУ не нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, а вот территорию ЛНР они обстреляли дважды.

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