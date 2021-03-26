26 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили, как три российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике.

Артур Савин, , 23:21 — REGNUM Заявление главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова о том, что три атомные подводные лодки Военно-морского флота впервые в истории современной России вместе всплыли в арктических льдах, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Атомная подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

"Офигенно! Русские подводники — самые крутые в мире!» — написала Евгения К.

Многие пользователи уверены, что испытания российских атомных подлодок в Арктике проведены не случайно, а являются демонстрацией мощи Российской Федерации своим потенциальным врагам.

«Вот это действительно впечатляет! Весьма наглядный ответ американцам на их потуги сдержать Россию в Арктике», — считает Артём Л.

Некоторые комментаторы отметили высокую эффективность подлодок на территории Арктики. Люди уверены, что российское руководство приняло правильное решение, сделав ставку на атомный подводный флот.

«Так-то нормальная тема. Можно запустить ракету, откуда не ждут. В этих льдах подлодки даже обнаружить невозможно. Всплыли, жахнули и укатили обратно. Круто!» — поделился своими впечатлениями Павел Г.

Другие же посчитали подобные испытания пустой тратой денег. Эти граждане уверены, что никакой угрозы России в Арктике нет и лучше было бы потратить средства на другие цели.

«С кем Россия собирается воевать на Северном полюсе? Неэффективное вложение денег, которые пригодились бы в других целях», — считает Александр Л.

Часть людей выразила мнение, согласно которому социально-экономическое состояние России оставляет желать лучшего и поэтому подобные походы атомного подводного флота в СССР выглядели куда более привлекательными.

«Эх, в СССР, где страна была для людей, это было круто. Сейчас это грустно», — пишет Алексей М.

Отдельные граждане напомнили, что Советский Союз был, а Россия является лидером и, по сути, настоящим хозяином Арктики.

«17 июля 1962 года — почти 60 лет назад — атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» под командованием капитана 2 ранга Льва Жильцова впервые в истории отечественного флота всплыла в районе Северного полюса», — отметил Виктор В.

Напомним, 26 марта главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Верховному главнокомандующему вооруженными силами Владимиру Путину, что три атомные подводные лодки Военно-морского флота впервые в истории современной России вместе всплыли во льдах Арктики.