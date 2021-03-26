Пенза, , 22:32 — REGNUM В пятницу, 26 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Олег Мельниченко является выпускником программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Олег Мельниченко — выпускник второго потока программы кадрового резерва ВШГУ. Мы поздравляем его с назначением на эту должность. Уверен, что полученные на программе кадрового резерва знания и опыт, помогут ему на новом этапе карьеры», — отметил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Олег Мельниченко хорошо знаком со спецификой родного региона, большую часть своей карьеры он проработал в правительстве Пензенской области. В 2017 году был избран депутатом областного заксобрания, и в том же году стал представителем регионального парламента в Совфеде, — рассказал жкрналистам Алексей Комиссаров, — он имеет большой управленческий опыт на региональном уровне власти, где он курировал вопросы национальной политики, связей с общественностью, сферу образования. Назначение на должность руководителя региона — логичное продолжение карьеры Мельниченко, зарекомендовавшего себя как эффективного управленца».

«Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва уже 37 человек являются главами регионов России, в том числе пятеро работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Программа развития кадрового управленческого резерва, известная как «Школа губернаторов», позволяет на системной основе готовить кандидатов на вакантные должности, — отметил Алексей Комиссаров, — Цифры говорят за себя: 3 выпускника в настоящее время являются министрами Правительства РФ, один — Генеральным прокурором России. 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по 4 потоку программы. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».