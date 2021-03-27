Вашингтон, , 07:58 — REGNUM ВОЗ завершила работу над всеми ожидаемым докладом о первых местах заражений COVID-19. Об этом 26 марта сообщил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

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Уточняется, что доклад проходит последние проверки специалистами.

Эмбарек назвал это «болезненным» процессом, так как необходимо проверить 400 страниц, но само содержание доклада полностью завершено. Руководитель пообещал, что данные будут опубликованы в ближайшие дни.

Напомним, что доклад будет анонимным.

Как сообщало ИА REGNUM, команда ВОЗ начала расследование происхождения коронавируса в Китае 14 января, после многомесячных переговоров с правительством президента Си Цзиньпина.

В команду входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.