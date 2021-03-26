Балашиха, Московская область, , 22:25 — REGNUM Сегодня, 26 марта, нападающий «Авангарда» Рид Буше отличился голевой передачей в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга». Встреча завершилась победой «омичей» с разницей в четыре шайбы — 4:0, счет в серии — 3:2 в пользу «Авангарда».

Таким образом, американский нападающий продлил свою результативную серию до 14 матчей и установил новый рекорд «Авангарда» по этому показателю. Ранее он повторил рекорд Яромира Ягра и Тейлора Бека, которые набирали очки в 10 матчах подряд.

На этом промежутке Буше отличился 18 (10+8) очками.