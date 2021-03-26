Пенза, , 22:23 — REGNUM Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко планирует принять участие в выборах на пост губернатора области в сентябре 2021 года. Он будет представлять «Единую Россию».

Он отметил, что первоочередные проблемы, которыми он в первую очередь будет заниматься на новой должности — это реализация национальных проектов, противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду, а также все мероприятия в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, включая массовую вакцинацию, сообщил он ТАСС.

Кроме того, он планирует лично контролировать ситуацию с обманутыми дольщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в ходе видеовстречи президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мельниченко на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области.

Ранее Мельниченко представлял в Совете Федерации законодательный орган госвласти Пензенской области в Совете Федерации.

Напомним, бывший губернатор Иван Белозерцев 23 марта был отрешен от должности в связи с утратой доверия. Басманный суд отправил его под стражу на два месяца по делу о взятке.