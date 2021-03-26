Вашингтон, , 22:17 — REGNUM О приглашениях к переговорам по климату, направленных российскому и китайскому лидерам американским президентом Джо Байденом сообщает 26 марта Associated Press.

По данным источников агентства, Байден направил приглашения президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Администрация Байдена собирается провести свои первые переговоры по климату на высочайшем уровне. Мероприятие состоится 22−23 апреля. Отмечается также, что будет обсуждаться вопрос совместной борьбы с выбросами.

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