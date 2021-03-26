Подгорица, , 22:16 — REGNUM Общий государственный долг Черногории по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 4,409 миллиарда евро, или 105,15% от ВВП.

Об этом говорится в отчете, который обсуждался 26 марта на заседании правительства Черногории.

В отчете также говорится, что с учетом депозитов Министерства финансов и социального обеспечения (включая 38 477 унций золота), которые на конец 2020 года составили 872,43 миллиона евро, чистый государственный долг Черногории по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 3,53 652 миллиарда евро, или 84,34 процента ВВП.