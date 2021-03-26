Санкт-Петербург, , 22:14 — REGNUM Сегодня, 26 марта, петербургский СКА принял на своем льду московское «Динамо» в рамках пятого матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев — 4:0.

В составе «армейцев» голами отличились Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра.

Таким образом, СКА одержал победу в серии и гарантировал себе выход в финал Западной конференции, где он встретится с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».