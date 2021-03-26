Балашиха, Московская область, , 22:10 — REGNUM Сегодня, 26 марта, «Авангард» принял на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках пятого матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе «Авангарда» хет-триком отметился 30-летний нападающий Корбан Найт. Он дважды забросил в первом периоде, а третью шайбу он отправил в пустые ворота под занавес третьей 20-минутки. Также за «омичей» одним голом отличился форвард Егор Чинахов.

В текущем плей-офф на счету Корбана Найта 7 (3+4) очков в 10 матчах.

Счет в серии на данный момент — 3:2 в пользу «Авангарда».