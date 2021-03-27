Пекин, , 07:55 — REGNUM Американская компания H&M исчезла с просторов китайского интернета после того, как правительство страны вошло в конфликт с многими производителями одежды и ввело санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за «лжи и дезинформации» о геноциде мусульман-уйгуров. Об этом 26 марта сообщает Associated Press.

Такая ситуация серьезно повредит бизнесу H&M в Китае, где более половины клиентов совершают покупки через интернет.

Напомним, что американские бренды Nike и H&M вошли в конфликт с властями и гражданами Китая после того, как выразили недовольство по поводу принудительной работы мусульман-уйгуров на хлопковых плантациях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона. Под запрет попал импорт компонентов компьютеров, некоторых изделий из хлопка. Эти меры введены в качестве давления на Пекин, который, как заявляет МВБ, нарушает права человека в Синьцзяне.