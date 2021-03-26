Пекин, , 21:50 — REGNUM Китай развивается своим путем и никогда не ставил себе целью превзойти США, которые также идут самостоятельным курсом, считают в МИД КНР. Об этом 26 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, сделанное в ответ на вопрос о комментариях президента США Джо Байдена по китайско-американским отношениям.

Дипломат подтвердила готовность Пекина работать совместно с Вашингтоном в расчете на конструктивное развитие двусторонних отношениях, о котором договорились в канун нового года лидеры двух стран Дж. Байден и Си Цзиньпин в телефонном разговоре.

В мире, подчеркнула Хуа Чуньин, существует только одна международная система, ядром которой выступает ООН. И есть только дин свод правил поведения, который изложен в Уставе этой международной организации. Международным сообществом признано, отметила она, что Китай в выполнении этих норм является образцом для подражания, а США существенно отстают. Эффективность любой политической системы, уточнила официальный представитель МИД, зависит от ее соответствия национальным условиям и способности обеспечить прогресс и улучшение условий жизни граждан. В Китае на десять лет раньше срока, заявленного в Целях устойчивого развития ООН, достигнуто кардинальное снижение бедности, создана крупнейшая в мире система социального обеспечения.