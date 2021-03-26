Москва, , 21:46 — REGNUM Сотрудник полиции за рулём автомобиля насмерть сбил пешехода вечером 26 марта на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, ДТП произошло в 20:20 в районе дома №57 по Кутузовскому проспекту.

«Сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что водителем были приняты все меры для экстренной остановки автомобиля, однако наезда избежать не удалось. В результате аварии пешеход скончался.

Сообщается, что на месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка.