Гонконг, Китай, , 21:43 — REGNUM Комплексные учения, в которых были задействованы подразделения различных видов и родов войск НОАК, на днях проведены в Специальном административном районе КНР Сянган (Гонконг). Об этом 26 марта сообщает Синьхуа, уточняя, что целью боевой учебы явилось улучшение координации войск в ходе боевых действий в специфических условиях автономии.

В программу маневров были включены специальные упражнения по борьбе с терроризмом и спасению заложников, совместному сухопутному и морскому патрулированию, поисково-спасательным работам, а также переброске войск. В учениях приняли участие подразделения сухопутных сил, корабли ВМС и боевые вертолеты из состава ВВС НОАК.