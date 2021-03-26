Мадрид, , 21:39 — REGNUM Сегодня, 26 марта, портал Marca сообщил о готовности защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля к тренировкам на поле.

Напомним, что 29-летний футболист не играет за «сливочных» с середины прошлого месяца из-за травмы бедра, восстановление от которой должно было занять не меньше двух месяцев. Однако, уже на этой неделе Карвахаль смог вернуться к тренировкам с мячом. Тренерский штаб «Реала» ожидает, что он присоединиться к общей группе после матчей квалификации ЧМ-2022.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Карвахаль принял участие в 11 матчах и отличился 2 голевыми передачами.