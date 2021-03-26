Женева, Швейцария, , 21:38 — REGNUM Высокий спрос на вакцины от коронавируса в мире используют в своих интересах преступные группировки. Об этом заявил на брифинге 26 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«ВОЗ обеспокоена имеющимися у преступных группировок возможностями для использования в своих интересах огромного неудовлетворённого спроса в мире на вакцины от COVID-19», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, организация располагает данными о том, что министерства здравоохранения и другие регулирующие органы ряда стран, а также организации, занимающихся госудрственными закупками, получали «подозрительные предложения о поставках вакцин».

Гебрейесус отметил, что фальсифицированная продукция также активно распространяется в сети, и особенно в даркнете. Кроме этого, ВОЗ осведомлена о примерах коррупции, связанной с поставками вакцины, а также случаях «повторного использовании пустых вакцинных ампул преступными группами», сообщил он.

В связи с этим глава ВОЗ призвал уполномоченные органы всех стран к «безопасному применению или уничтожению пустых ампул от вакцин для предотвращения их повторного использования», а гражданам рекомендовал не делать прививок «вне правительственных программ вакцинации».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе в ВОЗ заявили, что разрыв в количестве доступных доз вакцин от COVID-19 в богатых государствах и странах, получающих их по программе COVAX, увеличивается каждый день. По данным организации, во всём мире сделано уже около 500 миллионов прививок, однако более 75% из них приходится на долю всего десяти стран.