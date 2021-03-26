Рим, , 21:37 — REGNUM До 30 апреля 2021 года все регионы Италии будут относиться к «красной» или «оранжевой» зонам со строгими антикоронавирусными ограничениями, передают национальные СМИ в пятницу, 26 марта, со ссылкой на источники в оперативном штабе по противодействию эпидемии.

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В стране не останется ни одного «желтого» региона (с меньшим числом запретов), власти и врачи рассчитывают, что ограничения в сочетании с прививочной кампанией позволят укрепить наметившуюся тенденцию к сокращению масштабов эпидемии в Италии.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-марте 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 26 марта, в Италии умерли 107 256 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 457 (днем ранее — на 460). Число подтвержденных носителей выросло на 23 987 (днем ранее — на 23 696). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711 человек — на 3753 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделал 2 787 749 человек (за день этот показатель вырос на 77 025), что составляет 4,63% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.