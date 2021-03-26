Минск, , 21:36 — REGNUM В отношении белорусских автовладельцев, которые 25 марта «необоснованно подавали звуковые сигналы» в поддержку противников Александра Лукашенко, 26 марта был начат административный процесс. По итогам решено лишить сигналивших водительских прав, а некоторые водители также будут привлечены к административной ответственности, проинформировало УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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«Сегодня в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определённой деятельностью (лишение права управления транспортными средствами)», — сказано в официальном сообщении управления минской госавтоинспекции.

Кроме того, сообщили в УГАИ, «в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение также начат и ведётся административный процесс с целью привлечения последних к административной ответственности».

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«Согласно обновленному КоАП, водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения», — пояснили белорусские милиционеры.

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