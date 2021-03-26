Кливленд, США, , 21:35 — REGNUM Сегодня, 26 марта, клуб НБА «Кливленд Кавальерс» достиг договоренности с центровым Андре Драммондом о выкупе его контракта, информирует в своем твиттере журналист Шэмс Чарания.

Таким образом, 27-летний баскетболист в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом и сможет вести переговоры с остальными клубами лиги.

«Кливленду» предстоит выкупить контракт Драммонда с зарплатой 28,7 миллиона долларов.

В текущем сезоне НБА центровой в среднем набирает 17,5 очка и 13,5 подбора за матч.

К баскетболисту проявляют интерес «Маверикс», «Нетс», «Никс» и «Лейкерс».