Вашингтон, , 21:36 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 67 443 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 марта Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 30,08 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 1558, а общее число перевалило за отметку в 546 822.

Среди штатов лидирует Нью-Йорк, где за день выявлено более 8551 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Мичиган — 5843. На третьем штат Флорида — 5773.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.