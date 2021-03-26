Москва, 26 марта 2021, 21:35 — REGNUM Телеведущая Тина Канделаки 26 марта опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео с танцами. Подписчики заподозрили, что она беременна.
https://www.instagram.com/p/CM4D4LAJd3J/
На видео Канделаки танцует в обтягивающем розовом платье. И многие её подписчики считают, что фигура телеведущей изменилась.
«Беременны?»— спрашивает пользователь rusalkattt.
«Вы беременна? Да, Тина?» — обращается к телеведущей пользователь s.r6517.
«Такой животик у Вас. Или мне показалось?» — уточняет alina95_art.
«Мне тоже показалось, что она беременна», — пишет imankulova.saltanat1.
ИА REGNUM напоминает, что Тина Канделаки — журналистка, телеведущая и генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ». С 2014 года состоит в браке с предпринимателем Василием Бровко.
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