Москва, , 21:35 — REGNUM Телеведущая Тина Канделаки 26 марта опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео с танцами. Подписчики заподозрили, что она беременна.

https://www.instagram.com/p/CM4D4LAJd3J/

На видео Канделаки танцует в обтягивающем розовом платье. И многие её подписчики считают, что фигура телеведущей изменилась.

«Беременны?»— спрашивает пользователь rusalkattt.

«Вы беременна? Да, Тина?» — обращается к телеведущей пользователь s.r6517.

«Такой животик у Вас. Или мне показалось?» — уточняет alina 95 _art.

«Мне тоже показалось, что она беременна», — пишет imankulova.saltanat1.

ИА REGNUM напоминает, что Тина Канделаки — журналистка, телеведущая и генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ». С 2014 года состоит в браке с предпринимателем Василием Бровко.

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