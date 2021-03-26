Рим, , 21:29 — REGNUM Сразу после Пасхи (4 апреля) начальные и средние школы Италии возобновят очное обучение, заявил в пятницу, 26 марта, премьер-министр Марио Драги.

На вопрос, почему за парты не возвращают также старшеклассников и студентов, Драги ответил так: «Исследования показывают, что распространение коронавируса в школах может быть сокращено только при условии действия других ограничений».

По данным на 26 марта, в Италии умерли 107 256 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 457 (днем ранее — на 460). Число подтвержденных носителей выросло на 23 987 (днем ранее — на 23 696). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711 человек — на 3753 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделал 2 787 749 человек (за день этот показатель вырос на 77 025), что составляет 4,63% населения Италии.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. Весной 2021 года удаленно занимаются почти все учащиеся средней и высшей школы. Власти Италии рассматривают возможность отмены дистанционки для средней школы после Пасхи (4 апреля).